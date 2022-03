Par Mohamed Touileb

L’équipe nationale va jouer le Cameroun en double-confrontation pour le compte de la dernière étape des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Demain sera le jour du match «aller» au stade de Japoma (Douala). Sur leurs terres, les héritiers de Roger Milla n’ont pas perdu depuis 18 ans.

38 victoires en 51 tests

Bien évidemment, l’idéal pour l’EN sera d’aller chercher une victoire pour prendre une sérieuse option dans la course vers le Mondial 2022. Mais la tâche ne s’annonce pas mince pour les «Fennecs» qui devront se remettre de leur élimination prématurée dans la CAN-2021.

Au-delà de l’état psychologique des camarades de Riyad Mahrez, il y a une stat’ impressionnante des «Lions Indomptables». En effet, sur leur 51 dernières sorties sur leur terre, les Camerounais n’ont jamais perdu présentant un bilan de 38 victoires, dont une contre l’Algérie (2-0) en 2017, et 13 nuls pour 95 buts marqués contre 26 concédés pour 28 clean sheets.

L’Egypte l’a éliminé sans le battre

Cela prouve que les poulains de Djamel Belmadi seront face à un sérieux client. Même si on le savait déjà car on parle d’une sélection quintuple championne d’Afrique et médaillée de bronze lors de la défunte épreuve continentale.

Par ailleurs, on peut relever que certaines équipes qui ont réussi à accrocher les sont modestes. On pense à la Sierra Leone (0-0 en 2014), la Zambie (1-1 en 2016), le Zimbabwe (1-1 en 2017), le Rwanda (0-0 en 2021) et le Cap-Vert (1-1, lors de la CAN-2021) ou encore l’Egypte qui a éliminé les coéquipiers de Vincent Aboubakar sur tirs au but (cela compte comme un nul et non une défaite). C’est pour dire que si «El-khadra» est au top de sa forme, elle peut briser cette chaîne et battre ce coriace adversaire sur ses terres.

