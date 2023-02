Les factions palestiniennes ont salué la «Déclaration d’Alger» issue de la 17e Conférence de l’Union des parlements des Etats membres de l’Organisation de la coopération islamique (UPCI), notamment la centralité de la cause palestinienne et l’unification des efforts pour permettre à la Palestine d’obtenir la qualité de membre à part entière aux Nations unies (ONU), louant le rôle «pionnier» de l’Algérie dans l’unification des rangs palestiniens.

Le SG du mouvement de l’initiative nationale palestinienne, Mustafa Al-Barghouthi, a salué dans une déclaration à l’APS la «Déclaration d’Alger» ayant sanctionné la 17e Conférence de l’Union des parlements des Etats membres de l’Organisation de la coopération islamique (UPCI), tenue dimanche et lundi, laquelle a réitéré le soutien aux efforts palestiniens au sein de l’ONU pour que la Palestine obtienne la qualité de membre à part entière à l’Assemblée générale. «Nous saluons les efforts de l’Algérie pays frère sous la présidence du Président Abdelmadjid Tebboune, toujours première à soutenir le peuple palestinien», a affirmé M. Al-Barghouthi, remerciant ses efforts inlassables dans la réalisation de l’unité nationale et la mise en œuvre de l’accord signé par les factions palestiniennes lors de leur réunion en Algérie, en octobre dernier. «La position de l’Algérie vis-à-vis de la Palestine est une position nationaliste par excellence», a-t-il soutenu. Pour sa part, le représentant du Mouvement palestinien Hamas en Algérie, Mohamed Othmane a salué la teneur de la Déclaration d’Alger, notamment en ce qui a trait aux appels à l’accès du peuple palestinien à l’exercice de tous ses droits légitimes, se félicitant de l’appel à la prise de mesures immédiates pour la levée du blocus imposé à la bande de Ghaza et l’arrêt des activités de colonisation en Cisjordanie et des violations contre la mosquée d’El Aqsa et Al Qods. Il s’est félicité de la réaction favorable des présidents des conseils et membres des délégations participantes à l’égard de «la Déclaration d’Alger», issue de la Conférence d’unification des rangs palestiniens tenue à Alger, et de l’appel aux factions palestiniennes à respecter les clauses de ladite Déclaration pour réaliser l’unité nationale palestinienne. L’intervenant a préconisé, dans ce sens, «la concrétisation des recommandations, en engageant des démarches concrètes et en veillant à contacter les autorités exécutives dans chacun des pays membres dont les représentants ont clairement affiché leur soutien à la cause palestinienne». Le responsable des relations extérieures du front démocratique pour la libération de la Palestine, Djamel Safi a salué le soutien constant de l’Algérie à la cause palestinienne et à toutes les causes justes. M. Safi a exprimé toute sa considération aux efforts qui se poursuivent depuis la tenue du dernier Sommet arabe et préalablement «la Déclaration d’Alger» sur l’unification des rangs palestiniens pour faire face à l’ennemi sioniste. Il a rappelé, dans ce sens, l’appel du Président Tebboune à adopter une position ferme et claire pour faire avancer la cause palestinienne à travers toutes les plateformes médiatiques, diplomatiques et internationales afin de permettre au peuple palestinien d’exercer ses droits, affirmant que l’unité et la lutte étaient le maillon essentiel de la lutte contre l’entité sioniste extrémiste. Pour sa part, le président de l’association de fraternité Algérie-Palestine, Assaad Kadri, s’est félicité de «la Déclaration d’Alger» qui confirme son soutien au droit de l’Etat palestinien à obtenir la qualité de membre à part entière à l’Assemblée générale des Nations unies et au droit du peuple palestinien à établir son Etat indépendant avec Al-Qods comme capitale. Il a souligné, en outre, que l’organisation de la 17e Conférence de l’UPCI en Algérie confirme l’importance de son rôle et de son soutien à toutes les causes de la nation arabo-musulmane, dont la cause palestinienne. Le même responsable a également mis en avant l’importance des efforts déployés par l’Algérie pour la réunification des Palestiniens et la réalisation de la réconciliation nationale, affirmant que le peuple palestinien continuera de résister jusqu’à l’établissement de l’Etat palestinien indépendant avec Al-Qods comme capitale. «La Déclaration d’Alger», qui a couronné les travaux de la 17e Conférence de l’UPCI, lundi soir, a réitéré le soutien ferme à la cause palestinienne et à la revendication de l’Etat palestinien pour obtenir la qualité de membre à part entière aux Nations unies, tout en appelant la communauté internationale, notamment le Conseil de sécurité, à assumer ses responsabilités et à agir de toute urgence pour assurer la protection aux civils palestiniens et préserver leurs droits et leurs libertés fondamentales, outre la protection des lieux saints dans le cadre du Droit international et de la Charte des Nations unies. (APS)