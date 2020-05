Comme un cauchemar qui se répète, il y a à peine quelques jours, les habitants du paisible et paradisiaque village de Ghoufi (une agglomération secondaire de la commune de Ghassir, wilaya de Batna) ont assisté impuissants à un incendie qui a ravagé une bonne partie de la palmeraie qui se trouve à même le lit du oued ( Ighzar a Mellel ). Ce n’était hélas pas la première fois. Le 23 juillet 2011 , il y a eu le même scénario catastrophe et les flammes avaient détruit des palmiers dattiers centenaires, et également des grenadiers, des pommiers et des citronniers. Les habitants se souviennent encore de ce lugubre jour

Ayant constaté qu’aucune institution étatique n’a pris la peine de le faire, ce sont les jeunes habitants de Ghoufi , qui ont alerté via les réseaux sociaux. Ni la protection civile , ni la direction de la culture , ni la direction du tourisme , ni l’APC de Ghassira nont réagi. C’est ce qui a soulevé le coureau des citoyens de Ghouffi , mais aussi et surtout la suspicion , quant à l’origine de l’incendie. Tous ont constaté l’absence totale des moyens de lutte contre les feux , sachant que les balcons de ghouffi , mais aussi la palmeraie sont une ZET ( zone d’expansion touristique ) , donc protégée et valoriser.

Retour sur une catastrophe écologique.

Les jeunes d’un collectif de bénévoles des différents hameaux de Ghoufi ont entamé, il y a 28 jours, une compagne de désherbage et de nettoyage , mais surtout traçage de segia , dans les champs en banquettes , souvent consacrés à une culture vivrière , par les habitants , aider en cela par l’eau qui retrouvait ainsi sa couleur naturelle. Et pour cause , une station d’épuration des eaux usée a été mise en fonction en amont et exactement à Arris. Cette operation a permis, et en si peu de temps , aux champs de retrouver vie et couleurs.

Les bénévoles, tous des jeunes , ne voulaient à aucun prix rater le retour à la terre , mais aussi à la manne qui a fait vivre et qui a fait la réputation de la région à savoir le tourisme. Ils affirment nous être au courant , de certains projets , dont celui de la restauration de l’ancien hôtel de Ghoufi, à même la paroi du canyon , mais aussi l’ouverture d’autre balcons, et d’autres commerces en rapport avec l’artisanat et le tourisme , qui commence à reprendre ses marques, sachant que la langueur du canyon de Ghoufi est de 120 km. 120 km de richesse inexploitée nous fait remarquer Bouha, le plus jeune des bénévoles.

Le jour fatidique

Le 3 mai dernier , vers 13 h , les habitants, mais aussi les jeunes du collectif qui sont rentrés pour se mettre à l’abri de la chaleur , ont aperçu une fumée ocre , qu’ils connaissent bien , celle des palmiers en feu. Ils ont appelé les services de la protection civile se trouvant dans la daira de T’kout. Ces derniers ne sont arrivés qu’en fin de journée , vers 18h. Les sapeurs pompier ont indiqué , avoir été contactés par d’autres habitants , qui leur ont fait savoir , qu’il s’agit juste d’un feu de broussaille. Ce détail ne passe pas pour la majorité des jeunes du collectif qui sont, et jusqu’à l’heure, remontés à bloc contre ce genre d’argument. Mettre 5 heures de route, pour 14 km , ça relève de la moquerie , nous dit-on . 100 palmiers sont partis en fumée, sans compter d’autres arbres fruitiers et sauvages.

Un ancien du village, nous dit, que tout ce que peuvent dire les habitants semble être jeté à la poubelle, car ce n’est pas le premier feu et aucune mesure n’a été prise . Souvent des écoliers viennent en excursion des villes limitrophes (Biskra, Batna , Kenchella et autres) mettent le feu pour préparer à manger. A chaque fois ils laissent les lieux tel quel , si ce n’est l’intervention des enfants de Ghoufi. « Nous en avons assez de cette situation », nous dit notre interlocuteur , avec dépit et colère .

Petite consolation

Tôt, dans la matinée d’hier, vendredi, les jeunes du village ont repris le chemin des champs , avec une conviction , sauver les arbres qui n’ont pas totalement brulés. Les fellahs de la région savent comment faire et replanter ce qui ‘est irrécupérable. Ils sont à féliciter et méritent notre admiration.

R.H