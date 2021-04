PAR INES DALI

Les contaminations au nouveau coronavirus sont reparties à la hausse après la relative accalmie qui a duré plusieurs semaines, tandis que les décès sont restés stables, selon le dernier bilan rendu public hier. L’Algérie a donc enregistré 176 nouveaux confirmés de Covid-19 durant les dernières vingt-quatre heures, contre 154 cas la veille, est-il indiqué dans le communiqué diffusé par le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière.

Pour les décès, il est enregistré une stabilité avec une différence d’un seul cas. Le communiqué du ministère fait état de 4 décès durant les dernières vingt-quatre heures, contre 3 la veille. Pour e qui est des guérisons, elles ont enregistré une hausse et le nombre de malades déclarés complètement rétablis et ayant quitté les structures hospitalières s’est élevé à 116 durant les dernières vingt-quatre heures, contre 109 la veille. Concernant les cas graves de la maladie de Covid-19, il est signalé une amélioration avec 17 patients en soins intensifs hier contre 19 la veille.

Le total des cas confirmés de coronavirus en Algérie, s’élève, ainsi, à «118.975 dont 176 nouveaux cas durant les dernières vingt-quatre heures, celui des décès à 3.141 cas, alors que le nombre de patients guéris est passé à 82.929 cas».

Par ailleurs, «24 wilayas n’ont recensé aucun cas durant les dernières vingt-quatre heures, 19 autres ont enregistré de 1 à 9 cas, alors que 5 autres ont connu plus de 10 cas», est-il précisé dans le bulletin quotidien du ministère de la Santé.

Les autorités sanitaires ont tenu à rappeler, comme tous les jours depuis le début de la pandémie il y a plus d’un an, que «la situation épidémiologique actuelle exige de tout citoyen vigilance et respect des règles d’hygiène dont le port obligatoire du masque et la distanciation physique».



4,5 millions de cas en une semaine dans le monde

Par ailleurs, la tendance à la hausse dans le monde est signalée par l’Organisation mondiale de la santé (OMS). On compte 136 millions de cas confirmés et plus de 2,9 millions de morts. Le nombre des cas d’infection au Covid-19 est en augmentation dans le monde, pour la septième semaine consécutive, avec plus de 4,5 millions de nouveaux cas signalés la semaine dernière, a annoncé l’OMS. «Les plus fortes hausses de nouvelles infections ont été observées dans les régions de l’Asie du Sud-Est (plus particulièrement en Inde) et de la Méditerranée orientale», a fait savoir l’OMS dans son dernier rapport épidémiologique publié hier. «C’est la septième semaine consécutive d’augmentation des cas, et la quatrième semaine consécutive d’augmentation des décès», a-t-elle elle alerté en début de cette semaine. Avec 873.296 nouveaux cas, l’Inde fait partie des cinq pays ayant signalé le plus de nouveaux cas dans le monde. New Dehli fait état d’une hausse de 70 % des nouvelles infections. Viennent ensuite les Etats-Unis d’Amérique (468.395 nouveaux cas, augmentation de 5 %), le Brésil (463.092 nouveaux cas, baisse de 8 %), la Turquie (353.281 nouveaux cas, hausse de 33 %) et la France (265.444 nouveaux cas, augmentation de 9 %). Le nombre de nouveaux décès a augmenté pour la 4e semaine consécutive, de 7% par rapport à la semaine dernière, avec plus de 76.000 nouveaux décès signalés.

A l’exception du continent africain et des Amériques, toutes les régions ont signalé une hausse des décès, tandis que la plus forte augmentation (189 %) a été enregistrée dans la Région du Pacifique occidental (111.000 nouveaux cas et plus de 1.500 nouveaux décès), suivie de 47 % en Asie du Sud-Est (plus de 965.000 nouveaux cas et plus de 6.300 nouveaux décès). En Europe, le nombre total des décès liés au Covid-19 a dépassé le cap du million. Le bilan des morts dans les 52 pays d’Europe a atteint 1.014.726, alors qu’aux Amériques, plus de 1,4 million de nouveaux cas et plus de 36.000 nouveaux décès, ont été enregistrés, soit une augmentation de 5 % et une diminution de 2 % respectivement par rapport à la semaine précédente.

