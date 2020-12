On connaissait la date du lancement (12 février) de la saison en Ligue 2. Désormais, on sait qu’elle se jouera avec trois groupes de 12 clubs. En effet, les résultats de la consultation écrite lancée par la Fédération algérienne de football (FAF) ont été connus hier. 17 clubs sur les 36 qui animent le second palier footballistique ont choisi le mode précité. Si tout se passe bien, le duo qui accèdera en Ligue 1 sera connu le 29 juin prochain. C’est ce qu’on va détailler.

La saison régulière devrait se terminer le 15 juin 2021. Après cela, place aux play-offs pour connaître la dernière équipe qui accompagnera le 1er des trois groupes (Ouest-Centre- Est). Les délais, relativement courts pour pouvoir mener à terme le championnat dans sa formule initiale (2 poules de 18), ont obligé la FAF à proposer trois variantes. La première consistait à maintenir les deux (02) groupes de dix-huit (18) clubs chacun avec le déroulement à huis clos en aller simple soit : Dix-sept (17) journées. Pour la seconde, il s’agissait d’une compétition avec trois (03) groupes de 12 clubs chacun avec des rencontres à huis-clos en Aller/Retour ce qui donnait un total (22) journées. Quant à la 3e et dernière proposition, c’était un challenge avec quatre (04) groupes de 09 clubs chacun avec des matchs sans public et en Aller/Retour et un agenda de 18 explications avec un pensionnaire exempté à chaque round.

Montée-descente : modalités qui laissent perplexes

Après les votes, c’est la deuxième formule qui a été privilégiée sachant que 17 teams y étaient favorables contre 10 pour la 3e et 9 pour la première.

Même si un championnat avec 18 journées aurait minimisé le risque de couacs et donné plus de marge de manœuvre, le besoin de jouer sur ces terres, même si cela sera sans assistance dans les gradins, a pesé. Pour ce qui est des modalités d’accession et de rétrogradation, il faut savoir qu’il y aura deux tickets pour la classe footballistique suprême du pays. « Les clubs classés à la 1ère place des trois (03) clubs joueront entre eux à huis clos un mini championnat en aller simple sur terrain neutre. Les clubs classés à l’issue de ce mini-championnat aux deux 1ères places accéderont en Ligue1 », pouvait-on lire sur le site de l’instance fédérale. Les dates du 19, 24 et 29 juin ont été cochées pour ces play-offs. D’autre part, s’agissant de la rétrogradation, la FAF précisera que « les clubs classés aux quatre (04) dernières places de chaque groupe rétrograderont en division inférieure.» Ce qui signifie que 12 des 36 formations basculeront dans le niveau inférieur. Soit un pourcentage de 33.33% (le tiers de la composante). Invraisemblable. Ces clauses de montée et descentes pourraient, même s’elles ont été votées par l’unanimité, faire jaser d’ici l’approche de la fin de l’exercice dont la première partie devrait se terminer le 10 avril alors que la saison régulière devrait être close le mardi 15 juin 2021. n

Les trois poules de Ligue 2 :

Groupe OUEST :

JSM Tiaret

US Remchi

MC Saïda

ASM Oran

OM Arzew

CR Témouchent

IRB El Kerma

SC Aïn defla

SKAF Khemis Meliana

MCB Oued Sly

RCB Oued R’hiou

CRB Aïn Oussera

Groupe CENTRE :

RC Kouba

USM El-Harrach

RC Arbâa

ES Ben Aknoun

WA Boufarik

USM Blida Groupe EST :

USM Annaba

AS Khroub

DRB Tadjenanet

MC El-Eulma

HB Chelghoum El Aïd

CRB Ouled Djellal

US Khenchela

MO Constantine

US Chaouia

CA Batna

MSP Batna

NRB Teleghma

MO Béjaïa

JSM Béjaïa

WR M’Sila

A Bousâada

IB Lakhdaria

CR Beni Thour