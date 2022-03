Le champ syndical a connu, depuis 1990, la création de pas moins de 158 organisations syndicales dont 99 syndicats des travailleurs et 59 autres représentant les patrons, a indiqué, hier, le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, devant les membres de l’APN à l’occasion de la présentation du projet de loi modifiant et complétant la loi 90-14 portant modalité d’exercice du droit syndical. Il a souligné, à cette occasion, que ces entités sont dominées par des organisations syndicales sectorielles appartenant à la Fonction publique, citant les deux secteurs qui connaissent une forte activité syndicale, à savoir l’Education nationale et la Santé publique.N. B.

