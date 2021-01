Alors que Sergio Ramos n’a toujours pas prolongé son bail avec le Real Madrid, le PSG serait déjà passé à l’offensive pour attirer l’international espagnol de 34 ans. Dans le dossier Sergio Ramos, le Real Madrid patine depuis plusieurs mois. Alors que Florentino Perez lui propose une année supplémentaire, le défenseur international espagnol qui fêtera ses 35 ans le 30 mars prochain en espère deux. C’est dans ce contexte que le PSG serait en train de s’engouffrer dans la brèche pour attirer le capitaine des Merengue, qui sera en fin de bail à l’issue de la saison.

Selon les informations de la radio espagnole Onda Cero, diffusées dans l’émission El Transistor, le club de la capitale aurait déjà transmis une proposition alléchante à Sergio Ramos : un contrat de trois ans et un salaire de 15 millions d’euros par saison.



RECRUE DE LUXE

Alors que l’essentiel de sa carrière est derrière lui, l’international espagnol (178 sélections) est toujours aussi solide défensivement et son arrivée ne serait pas négligeable pour le PSG, même si la paire Marquinhos-Kimpembe s’est installée depuis le départ de Thiago Silva à Chelsea l’été dernier.

Fortement touché par la crise économique, le PSG sera-t-il apte à mener plusieurs dossiers de front ? Car en parallèle, le champion de France en titre s’attelle à prolonger les contrats de Neymar et Kylian Mbappé, dont les contrats s’achèvent en juin 2022. Mais si le club de la capitale veut réaliser son rêve de remporter la Ligue des champions, attirer Sergio Ramos (qui a remporté 4 C1 en 2014, 2016, 2017 et 2018) ne serait pas une mauvaise idée.

