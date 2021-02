Au menu: trois matchs prévus demain et 3 autres samedi, alors que la 14e journée de la Ligue sera sabrée de 4 duels qui concernent les représentants dans les tournois africains. Et comme l’ES Sétif, leader de la hiérarchie, a vu son match reporté en raison de sa participation à la Coupe de la Confédération CAF, cela pourrait profiter à l’O Médéa, avec qui elle partage la première place, qui pourrait prendre seul les commandes.

Après un tiers du parcours, la Ligue 1 voit un promu dominer le ranking (27 points). L’actuel classement de l’Olympique Médéa est déjà surprenant. Voir les Médéens se poser seuls au top de l’élite serait une véritable sensation. On ne cherchera pas à savoir combien cela durera ou si la formation du Titteri sera titrée. Et on s’accorde à dire que ce que les poulains de Chérif Hadjar ont pu réaliser après 13 journées reste remarquable. Pour leur déplacement à Dar El-Beida (Alger), où ils affronteront le Paradou AC (10e, 17 points), les camarades de Hichem Khelfallah feront face à un adversaire aux performances inconstantes. Les Pacistes n’ont remporté qu’une seule de leurs 4 dernières sorties. A domicile, ils ne sont pas intraitables mais n’ont toujours pas concédé la moindre défaite (3 nuls et 2 victoires). Quant à l’OM, il reste sur une série de 10 rencontres sans revers avec une faculté à bien voyager puisqu’ils ont glané 13 unités sur 18 possibles loin de ses bases. On peut donc penser qu’ils ont la faveur des pronostics.

La JSS pour rester à l’affût

Derrière le co-leader, on retrouve la JS Saoura qui reste à l’affût avec 23 points. Pour ne pas décrocher, les Bécharis devront bien négocier le déplacement chez l’ASO Chlef (12e, 16 points). Ça sera sans l’entraîneur Meziane Ighil qui a rompu son contrat à l’amiable. La mission des Sudistes ne s’annonce pas facile contre un hôte qui n’a abdiqué qu’une seule fois dans son fief. Aussi, les Chélifiens chercheront à engranger les points de la victoire pour rester dans la première partie de tableau. Si la JSS s’est séparé de son coach, le MC Oran (5e, 21 points) a enrôlé un nouveau technicien: Kheireddine Madoui en l’occurrence. Pour son premier examen, il ira défier le CS Constantine (13e, 13 points) en « away ». Pas le plus facile des écueils sachant que les Constantinois viennent d’aligner deux victoires de rang. Mais il y a un motif d’espoir sachant que les Oranais restent sur un remarquable carton (6-0) contre l’US Biskra. Les Biskris (17es, 10 points) sont au bord de la zone rouge et tenteront d’oublier cette claque en recevant l’USM Alger (9e, 18 points). Les Usmistes semblent en moins bonne forme depuis 2 rounds dans lesquels ils ont concédé un nul et un revers récent infligé par l’AS Aïn M’lila à Bologhine. Après avoir enchaîné 5 succès de suite, les Usmistes ont été rattrapés par les démons du début de saison. Se ressaisir devient obligatoire pour prouver que c’était juste un trou d’air.



L’étau se resserre en bas

Comme l’USB, d’autres formations se débattent pour se tenir loin de la ligne de flottaison à l’instar du NA Hussein-Dey (13e, 13 points) et l’USM Bel-Abbès (16e, 10 points) qui animeront une confrontation directe, à Alger, pouvant s’avérer capitale pour la suite du parcours. Pour sa part, le CA Bordj Bou-Arréridj, dernier avec 4 petites unités, sera condamné à l’exploit au moment de défier, loin de la maison, le WA Tlemecen (15e, 11 points). Les Bordjiens ont quasiment mis un pied dans la seconde division alors que le team receveur cherchera à prendre la moisson totale qui lui permettra de souffler et se tenir loin des turbulences. In fine, on rappellera que la Ligue de football professionnel (LFP) a décidé de décaler 4 duels de ce 14e round du challenge national. Sont concernées les affiches JSM Skikda – MC Alger, ES Sétif – AS Aïn M’lila, NC Magra – CR Belouizdad et JS Kabylie – RC Relizane. Le motif de ce report est la participation du CRB et le MCA à la Ligue des Champions CAF ainsi que l’ESS et la JSK engagées dans la Coupe de la Confédération CAF.

Programme de la 14e journée :

Demain :

US Biskra – USM Alger (14h30)

CS Constantine – MC Oran (14h30)

NA Hussein-Dey – USM Bel-Abbès (14h30)

Samedi :

Paradou AC – Olympique Médéa (14h30)

ASO Chlef – JS Saoura (15h)

WA Tlemcen – CA Bordj Bou Arréridj (15h)

Reportés :

JSM Skikda – MC Alger

ES Sétif – AS Aïn M’lila

NC Magra – CR Belouizdad

JS Kabylie – RC Relizane