PAR NAZIM B.

Le directeur adjoint à la sécurité publique au niveau de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), Ahmed Nait El Hocine, a fait état de la récupération de 13 milliards de centimes et 9 millions d’euros dans le cadre de la lutte contre les crimes économiques et financiers.

Qualifiant ces résultats «d’appréciables», le même responsable a indiqué, hier, sur les ondes de la radio nationale que la lutte contre les nouvelles formes de criminalité a imposé une restructuration de la police nationale notamment par la création de nouveaux services, à l’instar du service central de lutte contre le crime organisé, et l’élaboration de plans d’action. Le responsable a fait savoir, en se référant au bilan dressé par la DGSN, que les crimes économiques et financiers arrivent en tête des crimes, précisant que «75% des affaires enregistrées ont été résolues en 2022».

Pour ce qui est du crime organisé, «il y a eu 19 395 affaires enregistrées (…) à l’issue desquelles, il y a eu des saisies, de valeurs mobilières et immobilières, de 13 milliards de centimes et 9 millions d’euros», a-t-il ajouté.

Des résultats qui sont à inscrire, selon le même responsable, en droite ligne dans l’importance qu’accorde la police nationale à la lutte contre les crimes économiques et financiers, dont l’étendue semble importante au vue des affaires qui atterrissent dans les cours et tribunaux. Il y a urgence de «renforcer les capacités opérationnelles des enquêteurs sur les affaires économiques et financières au niveau de la sûreté des 58 wilayas du pays», a affirmé, au mois d’octobre dernier, le directeur général de la Sûreté nationale, Farid Bencheikh, lors d’un colloque national sur la «lutte contre les crimes économiques et financiers», au profit des chefs de brigades économiques et financières de la Sûreté nationale à travers l’ensemble du territoire national.

M. Bencheikh a souligné, par la même occasion, «la nécessité d’une formation de terrain qualitative et continue et d’une coordination efficace avec tous les partenaires concernés pour lutter contre ce type de criminalité étroitement liée à la cybercriminalité», saluant dans le même contexte «les résultats obtenus sur le terrain par les services opérationnels dans ce domaine, à l’instar du Service central de lutte contre le crime organisé».

D’autant plus que la justice algérienne s’est lancée le défi de récupérer les biens mal acquis transférés par certains hommes d’affaires à l’étranger.

Au séminaire sur les enquêtes économiques et financières, organisé, au mois de mai dernier, par le ministère de la Justice et financé par l’Union européenne, dans le cadre du programme d’aide à la justice algérienne, Mokhtar Lakhdari, directeur général de l’Office central de répression de la corruption (OCRPC), a qualifié la délinquance financière, notamment la corruption, de «phénomène nouveau» auquel l’Algérie «n’était pas préparée».

Il a relevé que l’Algérie était «obligée d’apporter une réponse, avec les textes qu’elle avait sous la main, dans le cadre du respect des droits et libertés des justiciables, surtout en matière de saisie et de récupération des biens mal acquis, ou de leur valeur».

Pour le responsable, «il reste beaucoup à faire en matière de procédure et d’instruments de mise en application de celle-ci», se déclarant «frustré» devant l’architecture des instruments mis en place, à titre d’exemple en France, et dévoilés par les conférenciers qui ont pris part à ce colloque. n

