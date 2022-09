Le 12e Festival culturel international de musique symphonique (Fcims), prévu du 15 au 20 octobre à l’Opéra d’Alger «Boualem-Bessaih» devra accueillir dix pays dont l’Allemagne, invité d’honneur, a annoncé le Commissaire du festival. Des ensembles venant des pays participants devront se succéder six jours durant dans des répertoires variés de la musique universelle et de l’opéra, et ce, après deux ans de rupture, pandémie Covid-19 oblige, a déclaré à l’APS, M. Abdelkader Bouazzara. Il a fait savoir qu’une programmation de trois concerts par soir est prévue lors de ce Festival qui prévoit également la distinction d’artistes et l’organisation d’ateliers de formation au profit des étudiants, assurés par des enseignants spécialisés. Le Festival vise à faire connaitre la musique classique internationale en Algérie, mais aussi à la généralisation de ce genre musical en vue de l’ancrer davantage sur la scène culturelle algérienne, ajoute M. Bouazzara. Plusieurs pays dont la Chine, la Russie et la République tchèque accompagne ce rendez-vous musical international à travers une participation annuelle. La 11e édition (2019) du Festival avait vu la participation de 16 pays dont la Suisse, l’Italie, la Turquie, la Suède, la Russie, l’Allemagne et la Syrie, et l’Egypte, invitée d’honneur. n

