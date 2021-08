Le nombre d’incendies enregistre une tendance baissière au niveau national, passant de 99 à 69 feux de forêt dans 14 wilayas, dont 24 à Tizi-Ouzou, selon un bilan arrêté mercredi à 8h du matin par la Protection civile. « La Protection civile a recensé, mardi à 23h, un total de quatre vingt dix neuf (99) feux de foret dans 16 wilayas », a déclaré à l’APS le responsable de la communication à la Protection civile, le capitaine Nassim Bernaoui. Il a ajouté que la wilaya de Tizi-Ouzou, la plus touchée par des incendies dévastateurs, a enregistré un total de « 116 départs de feu, dont 52 importants », faisant observer que « 28 incendies ont été éteints et il n’en reste encore 24, ce qui dénote des efforts déployés au niveau national ». M. Benranoui a ajouté que « les efforts se poursuivent pour circonscrire tous les foyers d’incendies », précisant qu’il y a eu « un renfort de quelque 900 agents de la Protection civile, une centaine de camions-citerne et deux hélicoptères du commandement aérien ». Pour rappel, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune avait ordonné, mardi, la mobilisation de tous les moyens humains et matériels pour l’extinction de ces incendies qui se sont déclarés lundi, avait indiqué le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane. Affirmant que « les premiers indices laissent penser qu’il s’agit d’incendies à caractère criminel », le Premier ministre a souligné que « l’Etat sévira contre ces criminels qui seront poursuivis par la force de la loi », ajoutant que l’Etat s’engage à indemniser l’ensemble des citoyens touchés par cette catastrophe.(APS)

