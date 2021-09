La Kenyanne Agnes Tirop et l’Ethiopienne Senbere Teferi ont établi deux records du monde dans le contexte particulier d’une course sur route réservée aux femmes, respectivement sur 10 km et 5 km, dimanche à Herzogenaurach, en Bavière (Allemagne).

Médaillée de bronze du 10.000 m aux championnats de monde de Doha en 2019, Tirop, 25 ans, s’est imposée en 30 min 01 sec, retranchant 28 secondes au record de la Marocaine Asmae Leghzaoui depuis 2002.

Teferi, vice-championne du monde du 5000 m en 2015, a couvert la distance en 14 min 29 sec, soit 15 secondes de mieux que le précédent record du monde de la Kenyane Beatrice Chepkoech.

