Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a décidé de promouvoir dix (10) circonscriptions administratives du Sud en wilayas à part entière, et nommé des walis et des secrétaires généraux à la tête de ces wilayas, a indiqué dimanche un communiqué de la Présidence de la République.

«Conformément à la loi relative à l’organisation territoriale du pays, le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a décidé de promouvoir dix (10) circonscriptions administratives du Sud en wilayas à part entière.

Il s’agit des wilayas de: Timimoune, Bordj Badji Mokhtar, Béni Abbès, Ouled Djellal, In Salah, In Guezzam, Touggourt, Djanet, El M’Ghair, El Menia.

Dans ce cadre, le Président de la République a nommé au poste de wali, messieurs :







Youcef Bechlaoui, wali de Timimoun,

Othmane Abdelaziz, wali de Bordj Badji Mokhtar,

Aissa Aziz Bouras, wali d’Ouled Djellal,

Saad Chenouf, wali de Béni Abbès,

Ibrahim Ghemired, wali d’In Salah,

Mehdi Bouchareb, wali d’In Guezzam,

Nacer Sebaa, wali de Touggourt,

Benabdallah Chaib Eddour, wali de Djanet,

Aissa Aissat, wali d’El M’ghair,

Boubekeur Lansari, wali d’El Menia.

Sont nommés Secrétaires Généraux des wilayas susmentionnées, messieurs:

-Abdelkrim Lamouri, secrétaire général de la wilaya de Timimoune,

-Mohamed Lansari, secrétaire général de la wilaya de Bordj Badji Mokhtar,

-Abdelfettah Benkarkoura, secrétaire général de la wilaya de Ouled

Djellal,

Mohamed Chlef, secrétaire général de la wilaya de Béni Abbès,

-Djilali Yahmi, secrétaire général de la wilaya de In Salah,

-Rabie Nakib, secrétaire général de la wilaya de Ain-Guezzam ,

-Kaci Amrane, secrétaire général de la wilaya de Touggourt,

-Abdelaziz Djaouadi, secrétaire général de la wilaya de Djanet,

-Kamel Hadji, secrétaire général de la wilaya de El M’Ghair,

-Noureddine Refsa, secrétaire général de la wilaya d’ El Menia. (APS)