Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l’Economie de la connaissance et des Start-ups, Yacine El Mahdi Oualid, a indiqué mercredi à Constantine, qu’un fonds estimé à un (1) milliard de dinars était mobilisé pour le financement des start-ups. Lors d’une conférence de presse, animée en marge de l’ouverture de la conférence régionale dédiée aux start-ups « Constantine Disrupt », tenue à la salle Ahmed Bey, le ministre délégué a souligné « qu’un fonds estimé à un (1) milliard de dinars était mobilisé pour le financement des start-ups », précisant que ce montant sera « revu à la hausse en fonction des besoins et des demandes ». M. Yacine Oualid a relevé que le financement des start-ups n’obéit pas à la démarche « traditionnelle », appliquée dans le cadre des dispositifs d’aide à l’emploi, détaillant que ce financement est inclu dans le capital de la start-up pour une période de six ans. Il a ajouté que ce financement des start-ups se fait « au cas par cas » et exige que l’entreprise innovante dispose d’un label, d’un business plan et d’un état de comptabilité. Le ministre délégué, mettant en avant l’importance de la flexibilité dans le soutien des start-ups, a évoqué le co-financement (fonds et banques) comme un moyen en mesure d’accompagner les entreprises innovantes. Il a également souligné que le pays encourage le financement à l’international des start-ups. La conférence régionale dédiée aux start-ups « Constantine Disrupt », tenue à la Salle Ahmed Bey vise à stimuler l’écosystème de l’innovation au niveau de l’Est du pays. Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l’Economie de la connaissance et des Start-ups, était accompagné par les ministres de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane, de l’Industrie pharmaceutique, Abderrahmane Lotfi Djamel Benbahmed, de la Numérisation et des Statistiques, Hocine Cherhabil, et du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des micro-entreprises, Nassim Diafat. Dix walis de l’Est du pays, des porteurs de projets innovants, des experts en technologie et des étudiants, entre autres, ont aussi pris part à cette conférence. (APS)

