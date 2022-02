La deuxième partie des 1/8 de finale de Ligue des Champions est prévue pour cette semaine. Ce soir, il y aura deux matchs au menu. Chelsea, champion d’Europe en titre, recevra Lille OSC tandis que Villareal et Aïssa Mandi seront hôtes de la Juventus Turin. L’Algérien n’a pas de grandes chances de débuter dans le onze.

Par Mohamed Touileb

Avec Riyad Mahrez (Manchester City) et Islam Slimani (Sporting Lisbonne), il est le troisième international algérien concerné par la LDC. Aïssa Mandi n’est pas titulaire indiscutable chez le Sous-Marin Jaune. D’ailleurs, il n’a disputé qu’un seul des 7 derniers tests de son club pour un total de 1044 minutes passées sur le terrain depuis l’entame de l’exercice.



Les Espagnols en outsiders

Toutefois, le Dz peut grignoter quelques minutes comme ce fut le cas lors du premier tour du tournoi. L’ancien sociétaire du Stade de Reims a disputé 17 minutes à Old Trafford (défaite 2 buts à 1 contre Manchester United) et 7 minutes chez les Young Boys de Berne (succès 1-4). En effet, le défenseur central, transféré l’été dernier du Betis Séville, a du mal à se faire une place dans la charnière défensive des Espagnols en présence du talentueux Pau Torres et l’expérimenté Raul Albiol. Ce week-end, il a pu jouer l’intégralité de la partie en déplacement à Granada (victoire 1-4) en Liga. Certainement, son entraîneur Unai Emery a voulu faire tourner pour faire jouer sa paire habituelle face à la «Juve» ce soir. Les Italiens n’affichent pas la belle forme avec deux nuls concédés en Serie A. C’est pourquoi leur mission ne sera pas facile contre les Ibériques qui ont remporté 3 de leurs 4 derniers tests en championnat. Mais l’épreuve européenne est un tout autre contexte avec d’autres paramètres. En termes de traditions dans la compétition, les «Juventini» ont l’avantage mais c’est le terrain qui tranchera.



Duel «déséquilibré» à Stamford Bridge

Dans l’autre duel de la soirée, Chelsea donnera la réplique à un Lille OSC qui paraît désavantagé sur papier. Surtout qu’il évoluera au Stamford Bridge où les «Blues» n’ont plus perdu depuis le 25 septembre en réception de Manchester City (1-2). Les Lillois, champions de France sortants, ne sont logés qu’à la 11e place dans la compétition domestique. C’est pour dire qu’ils n’affichent pas la sérénité de la saison écoulée.

Malgré cela, le portier des Londoniens, Edouard Mendy, ne veut pas que ses coéquipiers prennent ce match à la légère. Le keeper qui a récemment été sacré champion d’Afrique avec le Sénégal estime qu’«aujourd’hui, ne pas se méfier de Lille serait une très grosse erreur. On parle d’une équipe qui a fini première de sa poule, nous on a fini deuxièmes (derrière la Juventus Turin, ndlr). C’est une équipe qui a fini devant Séville. Je connais les Lillois, je connais la mentalité de leur président».

Les Anglais, qui ont une couronne à défendre, doivent bien négocier cette sortie avant de se rendre en France dans deux semaines pour essayer de valider leur présence en quarts de finale de la C1. Les Nordistes quant à eux, chercheront à créer l’exploit et profiter du fait que les poulains de Thomas Tuchel soient moins tranchants ces derniers temps.

Programme de la soirée européenne :

Villareal (Mandi) – Juventus Turin (21h)

Chelsea – Lille OSC (21h)