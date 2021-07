PAR INES DALI

Un nouveau pic du nombre des contaminations a été enregistré en Algérie après celui de la veille qui a vu les infections franchir le seuil de 1.500 cas. Il s’agit de 1.544 nouveaux cas confirmés qui ont été recensés durant cas durant les dernières vingt-quatre heures, contre 1.505 cas la veille, a indiqué le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière dans un communiqué. Les décès ont, également, connu une légère augmentation avec 25 personnes ayant succombé à la maladie de Covid-19 durant les dernières vingt-quatre heures, contre 24 cas la veille, tandis que le nombre des malades en soins intensifs s’est inscrit en baisse, selon la même source. «36 patients sont actuellement en soins intensifs», contre 41 la veille, est-t-il noté dans le communiqué. Concernant les guérisons, celles-ci ont connu un léger recul, passant à 728 malades déclarés complètement rétablis et ayant quitté les structures hospitalières durant les dernières vingt-quatre heures, contre 745 la veille, a fait savoir le ministère de la Santé. Pour ce qui est du nombre total des cas confirmés de Covid-19 en Algérie, depuis le début de la propagation de la pandémie dans le pays, il y a dix-sept mois, il s’est élevé à «165.204, dont 1.544 cas durant les dernières vingt-quatre heures, celui des décès à 4.112 cas, alors que le nombre de patients guéris est passé à 112.050 cas», a précisé le ministère de la Santé dans son bilan quotidien. Pour la répartition sommaire des cas de Covid-19 à travers le territoire national, il est indiqué que «11 wilayas n’ont recensé aucun cas durant les dernières vingt-quatre heures, 9 autres ont enregistré de 1 à 9 cas, tandis que 28 wilayas ont connu 10 cas et plus», selon le ministère de la Santé. n

