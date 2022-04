L’ambassadrice de Turquie en Algérie, Mahinur Ozdemir Goktas, a salué le soutien des autorités algériennes aux investisseurs turcs installés en Algérie, qualifiant ces investissements de «stratégiques» pour son pays. Estimant que la présence de sociétés turques en Algérie était «permanente» l’ambassadrice a souligné que les investissements turcs en Algérie concernaient quasiment tous les secteurs qui représentent pour Ankara des investissements «stratégiques et prioritaires». La diplomate s’exprimait lors d’une rencontre organisée par les patronats turcs Musiad-Algérie et le Conseil mondial des affaires turques (DTIK Algérie). L’Algérie, qui «ne comptait en 2000 que 7 entreprises turques», se place aujourd’hui «au 7e rang des pays dans lesquels la Turquie investit le plus dans le monde, et la première en Afrique», a-t-elle fait savoir, ajoutant que «le nombre d’entreprises turques présentes actuellement en Algérie a atteint les 1.400». Les investissements directs turcs en Algérie ont atteint près de 5 milliards de dollars et ont généré quelque 30.000 postes d’emploi, a-t-elle précisé, relevant que ces investissements sont «stratégiques» pour la Turquie. Selon Mme Ozdemir Goktas, la Turquie «est le pays étranger avec le plus grand nombre d’entreprises présentes en Algérie. De son côté, Erhan Cecen, secrétaire général de Musiad-Algérie (Association des industriels indépendants et des hommes d’affaires) a appelé les investisseurs turcs à renforcer leur présence en Algérie, notamment dans la production. M. Cecen a mis en exergue «le succès de plusieurs entreprises turques en Algérie dans différents domaines, ce qui incite leurs concitoyennes à venir les épauler dans la bataille de la production». Abondant dans le même sens, le représentant du Conseil mondial des affaires turques (DTIK Algérie) a souligné que l’Algérie «a montré un intérêt particulier pour le développement des relations économiques avec la Turquie», en incitant les entreprises de son pays et celles ayant un lien d’amitié avec la Turquie à venir investir en Algérie, notamment dans les secteurs productifs. Selon lui, dans les années à venir, le volume des investissements turcs en Algérie «sera beaucoup plus important», notamment dans les secteurs de la santé, le tourisme, l’industrie et les énergies renouvelables. n

