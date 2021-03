Le Premier Ministre, Abdelaziz DjeradD, procèdera, samedi 13 mars 2021 au Centre International des Conférences Abdelatif-Rahal à Alger, au lancement officiel des services de certification et de signature électroniques, indique un communiqué des services du Premier ministre. Cet événement, qui se déroulera en présence des membres du Gouvernement ainsi que des représentants des organismes et institutions de l’Etat, s’inscrit dans le cadre de la stratégie intégrée que le Gouvernement a adoptée pour accélérer la modernisation de l’activité administrative et l’amélioration des performances des services publics.

