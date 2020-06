La vidéo virale qui circule depuis l’après-midi de ce jeudi a fait un tollé sur les réseaux sociaux. Prise selon nos sources mercredi matin à 10 h,on y voit une dame crier son désarroi devant l’état des malades supposés au Covid-19.

La vidéo, apparemment le fait d’une autre dame montre un jeune homme, son frère, en tenue médicalisée, pleurant à chaudes larmes d’un père décédé et auquel il avait apporté son petit déjeuner pour le trouver mort, seul, sur son lit. La vidéo pointe aussi un doigt accusateur sur tout le personnel soignant par un « ça fait trois jours que ma sœur dors par terre », lancé par la dame qui dénonce l’absence physique du personnel du CHU, service pédiatrie dédié au Covid-19, que l’on a reconnu.

Une autre dame montre aussi, sur la même vidéo son mari, une sonde à la main dans un état de saleté repoussant, reposant sur un matelas sans aucune drap ni couverture et le tout maculé de sang. Jurant qu’elle allait le faire sortir, elle mettra aussi en cause un médecin pour brutalité et responsable du décès de sa sœur trois jours plus tôt. On ignore les raisons du supposé décès.

Sur la vidéo, on notera aussi l’absence du personnel soignant, sauf « un coursier qui est le seul à être présent » commentera aussi la dame qui nous pointera l’index sur une aide-soignante qui se cachera très vite derrière une porte. Choquante, ahurissante, répugnante, les mots manquent pour qualifier la vidéo et le mouroir qu’est devenu le CHU de Constantine.

Nous avons voulu avoir la version dudit CHU, mais tous les cadres de la santé « étaient dans une réunion depuis 16 h ». A 9 h, ils l’étaient toujours. Les médecins, entre élus et travailleurs de la santé, se sont tous murés derrière un silence à la limite de la complicité. Dommage, nous aurions voulu simplement avoir la version vraie, sans ambages, pou séparer uniquement le bon grain de l’ivraie, car du personnel dévoué et attentif à ses malades, il doit y en avoir.

Constantine, Hamid Bellagha