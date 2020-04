À défaut d’avoir eu un vrai Nostradamus, les réseaux sociaux des pays arabes, ou arabophones, viennent de s’en créer un.

Depuis la fin du mois de mars, et à ce jour, une «info» fait le buzz sur la toile et continue d’être partagée. Celle d’un livre, « Akhbar el-Zaman » («Les informations du temps») qui aurait prédit le coronavirus il y a de cela près de 1000 ans. Ainsi, un certain Ibrahim ben Saloukia, présenté comme un « savant », aurait évoqué une maladie qui sévira en 2020 (raccourci facile pour faire le parallèle avec le coronavirus) et dont les conséquences seraient énormes pour toute l’humanité. L’extrait du livre (présenté comme tel) précise également qu’en parallèle de la propagation du fléau, un grand tremblement de terre sera au rendez-vous et qui anéantira le tiers de la population mondiale. Le « savant », Ibrahim ben Saloukia, a même donné le mois de la catastrophe, mars.

L’extrait partagé sur les réseaux sociaux

Qu’en est-il ? Plusieurs anomalies constatées. En premier lieu, cet Ibrahim ben Saloukia est une pure création. Aucune trace de lui n’a été trouvée. Ce nom n’est lié à rien. Par contre un livre avec le titre « Akher el-Zaman » (« La fin du temps ») existe bel et bien. Son auteur est un certain El Hassan El Masseoudi. Mais peut-être que ce dernier utilisait le pseudo ben Saloukia ! ça ne peut pas coller parce que dans l’extrait partagé par de nombreux internautes le ce dernier est décédé en 463 de l’hégire (1070), or El Messaoudi, qui est bien identifié par ses œuvres, est mort en 346 du même calendrier (957). Le livre en question (disponible sur la toile) n’aborde aucune prédiction et ce passage y est inexistant.

Le livre (qui existe réellement) avec le titre de « Akhbar el-Zaman »

L’extrait en question aurait été « trouvé » à la page 365, or le livre d’El Messaoudi comporte 275 pages. Le « Ben Nostradamus » a même utilisé deux « termes » du calendrier grégorien (solaire), alors qu’à l’époque (en se référant à sa date de décès, comme indiqué dans le texte) le monde musulman utilisait un calendrier lunaire, soit hégirien. D’où cette autre anomalie de citer l’année 2020 et le mois de mars.

Concernant le « grand tremblement de terre » annoncé pour le mois précédent, le seul fort séisme enregistré, durant cette période, a touché la ville de Zaghreb, en Croatie. C’était le 22 mars, d’une magnitude 5,3 et il a fait 1 mort et 17 blessés.

Le faux extrait du faux livre

« Âdaim el-Douhour » «

Evidemment ce n’est pas la seule fake news visible. D’autres histoires « seloukienne », en relation avec le coronavirus, pullulent sur la blogosphère arabophone. Les exemples sont nombreux. En restant sur le registre des livres, il y a « Âdaim el-Douhour » (« Grandeurs éternelles »), qui remonte à plus de 800 ans. L’auteur serait Abi Ali el-Debizi (qui serait décédé en l’an 565 de l’Hégire, soit en 1169) et il aurait écrit sur un virus appelé Corona (comme par hasard!) qui devait frapper l’humanité, en 2020 (si, si), dont ses victimes seraient les personnes âgées, et son origine serait une…chauve souris chinoise. Un autre Ben Nostradimus qui sort, du jour au lendemain, du néant. La fake news marche si bien que certains se sont fait plaisir en partageant des liens appelant les internautes à cliquer dessus pour pouvoir télécharger le livre. Evidemment, les liens ne donnent aucun résultat. Rien de surprenant, donc, d’ajouter que l’auteur et l’ouvrage sont inexistants à travers l’histoire.

La vitesse avec laquelle se sont propagées ces fake news, pourtant si faciles à déceler, désespère plus d’un sur l’avenir du « monde arabe ». Avec tous les malheurs qu’il apporte, le coronavirus pourrait, pourtant, être une chance de rebondir dans l’Histoire (avec un grand H) pour certains peuples. Hélas , l’obscurantisme, sous toutes ses formes, est passé par là.

Pourtant un retour en arrière donne quelques exemples de sursauts. La grande peste du 14e siècle avait fait jaillir, juste après, la Renaissance. En restant dans la même région géographique des arnaqués, il y a à noter la récente déclaration d’un égyptien, Youcef Ziedan. C’était il y a deux jours, le 8 avril, sur une télé privée locale. L’universitaire (très médiatisé en Égypte) rappelait que le l’éveil intellectuel de l’un des plus grands écrivains arabes contemporains, son compatriote, Taha Hussein (1889-1973), a été enclenché juste après la grippe espagnole de 1920. la crise sanitaire de l’époque avait suscité en lui les germes du changement dans les sociétés musulmanes sur lequel il a tant écrit. Avec le comportement enregistré dans plusieurs pays arabo-musulmans devant le coronavirus, l’espoir est bien mince de voir surgir des « boosteurs » de sociétés. Faut-il désespérer? Peut-être qu’il faut s’accrocher à ce qu’a écrit un autre égyptien, Naguib Mahfouz (prix Nobel de littérature, en 1988): « La patience est la clé de la délivrance ».

#C19(10): « Cerca, trova »